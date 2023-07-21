“الدبيبة” يوجه بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن انفجار خط مياه النهر الصناعي باجدابيا

الوطن| رصد

أصدر رئيس الوزراء في الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي، بصيانة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين إجدابيا وبنغازي.

جاء ذلك بعد حادث انفجار خط مياه النهر الصناعي؛ بسبب سرقة صمامات هواء الكوابل النحاسية الخاصة بنظام الحماية المهبطية المتواجدة في المنطقة، والذي أدى إلى غرق عدة منازل وعدد كبير من المزارع وقطع المياه في المدن الواقعة بين إجدابيا وبنغازي.