مشيرب: معظم الليبيين يحبون العيش في الأوهام

اعتبر عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، أن الليبيين يحبون العيش في الأوهام، على حد تعبيره.

وقال مشيرب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” إن أغلب الناس يتحاشون سماع او قراءة كلمات الحقيقة لأنهم يحبون العيش فى الأوهام” .

وأضاف مشيرب، في تدوينة أخرى:” إذا لم تستطع الثورة نقل الإنسان من حظيرة العبودية للبشر والذل للغير إلى براح الحرية وتغيير جوهره بحيث يصبح كارها للاستعباد بكل صوره وأشكاله رافضا لعودته مهما تعرض للضيق والضنك فإنها تعتبر ثورة فاشلة”، على حد قوله.

واتهم عبد الرزاق مشيرب، في وقت سابق، مجلس الدولة الاستشاري بالرشوة”.

وقال مشيرب، في منشور عبر «فيسبوك»، وقتها:” مجلس الدولة ومنذ اليوم الأول له أسس على الرشوة من المبعوث الأممي السابق لليبيا برناردينو ليون”.