وفد من مجلس الدولة يشارك في مؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في الكونغو برازافيل

الوطن|متابعات

التقى وفد من المجلس للدولة ، برئاسة “خليفة الذويب” رئيس لجنة المصالحة بالمجلس، ونائب رئيس اللجنة “حماد بريكاو” وعضو اللجنة “عثمان مذكور” في مؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في الكونغو برازافيل.

وأشار “خليفة الذويب” رئيس الوفد الإعلان إلى تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، والاتفاق على عقد جميع اجتماعات اللجنة القادمة في ليبيا.

كما شدد وفد المجلس خلال المؤتمر على أهمية ملف المصالحة الوطنية خاصةً في هذا التوقيت الذي تمر به ليبيا، وأن تحقيق تقدم في ملف المصالحة يساعد في التعجيل بإجراء الاستحقاق الانتخابي.