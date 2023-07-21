الغرابلي: حوارية صبراتة للسلام والتنمية انبثقت من رحم المعاناة

أعلن الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، وعضو اللجنة المشرفة على فعالية حوارية صبراتة أنها ستبدأ في الأيام القادمة في خطواتها العملية.

وقال الغرابلي في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “حوارية صبراتة للسلام والتنمية انبثقت من رحم المعاناة التي يعانيها المواطن الليبي من اختلاف في الرأي والمناكفات التي عكرت الحياة السياسية والاجتماعية وأدت إلى ظروف اقتصادية يعانيها المواطن ويستفيد منها الفاسدون أينما كانوا”.

وأضاف: “في صبراتة اليوم ولله الحمد بعد مضي عدة حلقات نقاش وحوار مجتمعي بين الأخوة نرى ثمرة هذا الجهد المبارك في مدينتنا وبين أهلها من تسامح وتلاقٍ بين الجميع وتقارب كبير في وجهات النظر لأجل الرقي بالمدينة، وتقديم أفضل الخدمات بالتعاون مع مجلسها البلدي وكل القطاعات

ومع هذا نجد من يشدنا للخلف من أجل كراسٍ زائلة هشة هشاشة أفكارهم القزمة التي لا تتعدى مربع كراسيهم البائسة”.

وتابع: “إن الحكمة والعقل والقوة إذا لم توظف للصالح العام تنقلب إلى سفاهة تعقبها بلطجة والأفكار الهدامة لن تطيح إلا بصاحبها”.

واستكمل الغرابلي: “حوارية صبراتة للسلام والتنمية رؤية مستقبلية تنموية اقتصادية واجتماعية سوف تبدأ بإذن الله في الأيام القليلة القادمة الخطوات العملية بالتعاون مع المجلس البلدي وكل القطاعات لخلق بيئة مناسبة لجلب المشاريع التنموية والخدمية للمنطقة”.