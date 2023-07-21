خبراء أمميون قلقون إزاء سياسة حكومة “الدبيبة” ضد المرأة وتقييد حقها في السفر

الوطن| رصد

أعرب خبراء الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقهم العميق إزاء السياسة التمييزية، التي أصدرتها الحكومة المنتهية الولاية في أبريل 2023، معتبرين أنها تقيد بشكل فعال حقوق النساء والفتيات في السفر إلى الخارج دون ولي أمر ذكر أو محرم.

وقال الخبراء الأمميون إن هذه السياسة ليست تمييزية فحسب، بل إنها تقيد أيضًا حرية حركة النساء والفتيات، بما في ذلك الطلاب الذين يغادرون البلاد للدراسة في الخارج، مشيرين إلى التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات اللواتي يرفضن إكمال النموذج أو إرساله يجريرفض الخروج لهن، بحسب موقع الأمم المتحدة.

وبين الخبراء قلقهم بشكل خاص من التأثير السلبي للإجراءات التمييزية على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات، بما يتعارض معالتزامات ليبيا الدولية والوطنية بشأن عدم التمييز والمساواة والحق في الخصوصية.

كما أعرب الخبراء الأمميون، عن قلقهم إزاء المحاولات المبلغ عنها من قبل جهاز الأمن الداخلي الليبي لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء، الذين تحدثوا ضد هذه السياسات.