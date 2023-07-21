3 مدارس تابعة للغرياني تغري تلاميذ الشهادة الابتدائية بمنح مالية شهرية للالتحاق بها

قدمت ثلاثة مدارس تابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني بـ 3 مدن في الغرب الليبي، إغراءات مالية لطلاب الشهادة الابتدائية للالتحاق بها.

وروجت كلية العلوم الشرعية الإفتاء التابعة للغرياني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لمدرسة الإمام مالك للتعليم الشرعي، في 3 أفرع لها بـ 3 مدن وهم مناطق “عين زارة/الطريق الساحلي- السبعة”، و”غريان” و”تاجوراء”.

ووضعت المدرسة، عدة ملاحظات- بجانب الشروط والمستندات الرسمية لقبول التلاميذ- والتي جاءت كالآتي:” أن يتعهد الطالب وولي أمره بالالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها داخل المدرسة، كما يعطى الطالب الكتب المقررة مع منحة مالية شهرية”، معتبرة أن الشهادة التي تمنحها المدرسة تعادل إتمام المرحلة الأساسية في التعليم العام”.

وكانت مصادر من داخل دار الإفتاء طرابلس، أكدت في وقت سابق، أن الصادق الغرياني قام بالترويج لحسابه على تويتر بالآف الدولارات وتم رصد ميزانية 25 ألف دولار شهرياً أي مايعادل 130 ألف دينار ليبي لتمويل حسابه الشخصي.