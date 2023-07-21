ليبيا.. استمرار موجة الطقس الحار والحرارة تصل لـ 44 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، بقاء درجات الحرارة مرتفعة على غالبية مناطق البلاد، اليوم الجمعة، حيث تتجاوز معدلاتها الفصلية.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.