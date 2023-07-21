مباشرة إجراءات التحقيق في تسريب مياه النهر بإجدابيا

العنوان-طرابلس

قال مكتب النائب العام أن رئيس نيابة إجدابيا باشر في إجراءات التحقيق في حادثة تلف أحد أنابيب منظومة مشروع النهر الصناعي، المصممة لغرض نقل المياه إلى مدينة إجدابيا، والتي أدت لغرق بعض أحياء المدينة نتيجة ارتفاع منسوب المياه المتدفقة من مسار النهر.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن رئيس النيابة استهل التقصي بالانتقال إلى محل الواقعة لمتابعة الآثار المترتبة وتسجيل الأضرار المادية.

وأيضا لاتخاذ الإجراءات الممهدة لاستجلاء الأسباب والعوامل المؤدية للحادثة؛ لتحديد المسؤولية بمساعدة أهل الاختصاص.

وكان انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، أدى إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين في مدينة أجدابيا.