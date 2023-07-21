بيان مديرية امن طرابلس بشان الهجوم على مقر وحدة المهام الخاصة

أكدت مديرية أمن طرابلس تعرض مقر وحدة المهام الخاصة على تمام الساعة التاسعة و نصف من مساء يوم الخميس لهجوم مارق من مجموعة خارجة عن القانون.

وقالت المديرية في بيان لها أن ” مفارز الوحدة تعاملت بمهنية عالية وسيطرت فيه على الموقف و رد هذا الهجوم”.

وبحسب البيان “تابع مدير امن طرابلس الموقف وأعطى تعليمات حاسمة بالقاء القبض على هذه المجموعة، مشيدا ان هذا الهجوم اظهر عزم و همة رجال الشرطة بمديرية أمن طرابلس على دحر اي هجوم، مؤكدا انهم بموقعهم لن يسمحوا بهز أمن العاصمة من قلة مارقة”، حسب وصف البيان.

وأضاف البيان أن مدير امن طرابلس أعطى تعليماته للمكونات الأمنية بالمديرية بمباشرة التحقيقات ومتابعة المعتدين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة طرابلس.