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العكروت: أخطر شيء على الدين وتشويه صورته «الإعلانات البائسة» للعلاج باسمه

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، أن أخطر شيئا على الدين وتشويه صورته وتقليل عظمته وسموّه، الإعلانات البائسة التي يتم نشرها بين الناس للعلاج، من روماتيزم، إلى ضعف القدرة، إلى إعادة البصر، إلى التهاب المفاصل، إلى مغص القولون، إلى غيرها من الأمراض.

وقال العكروت، إن هؤلاء السماسرة الكاذبون، يطلقون لحيتهم ويلبسون لباساً بائسا ممزقاً ويضعون طاقية عجيبة، ويدّعون أنهم يملكون القدرة على علاج معظم الأمراض، بأوساخ وقذورات وضعوها في زجاجات، ويستغلون ويستعملون الدين ستارا لعملهم القذر”.
وتابع:” هم يعلمون أن ضعف الوعي وانعدام التعليم، سيدفع الكثيرون من المسلمين البسطاء والجهلاء للشراء منهم، ما دام الأمر فيه جانب ديني”.
وأكد أن أكبر إساءة للدين وأشد خطرا على الدين، هذه الزمرة الفاسدة المخادعة الماكرة.

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صحيفة الساعة 24

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