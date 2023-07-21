النهر الصناعي يمد بنغازي بـ 200 ألف متر مكعب من المياه

العنوان-بنغازي

أعلن مدير إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة “س.س / ت.ب”، التابعة لإدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، مد مدينة بنغازي بنحو 200 ألف متر مكعب من المياه، بعد توقف إمدادها بالماء جراء تسرب المياه في خط إجدابيا.

وقال مدير الإدارة إن إدارة جهاز النهر الصناعي، بالتنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في سهل بنغازي، زودت بنغازي بنحو 200 ألف متر مكعب من المياه المتوافرة بخزان عمر المختار الكبير.

وتسبب تسرب للمياه في المحطة “41”، الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق إجدابيا، في غرق بعض المزارع، ودخول المياه بعض المنازل، على ما أعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي.