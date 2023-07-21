ليبيا… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق البلاد حيث تتجاوز معدلاتها الفصلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ على أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، قد تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ .