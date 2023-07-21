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ليبيا… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق البلاد حيث تتجاوز معدلاتها الفصلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ على أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، قد تنشط احيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ .

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