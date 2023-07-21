متحدث شركة المياه: شرعنا في تركيب عدادات مسبقة الدفع لراحة المواطن

شرعت الإدارة العامة لخدمة المستهلكين بالشركة العامة للمياه بتركيب عدادات مسبقة الدفع في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس.

وقال محمد كريم الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للمياه، في تصريح لقناة “ليبيا الوطنية”: لدينا برامج خدمات منها برنامج الخصم المباشر لراحة لمواطن الذي يتوجه إلى مركز خدمات المستهلكين ويعبئ النموذج الخاص ببرنامج الخصم المباشر عن طريق حسابه المصرفي لحساب الشركة.

وأشار إلى أن القيمة رمزية فللمتر المكعب ربع دينار بالإضافة إلى قيمة الاستخدام التقديرية للمنزل 9 دينار وربع والفيلا 19.5.