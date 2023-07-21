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2023/07/21 على الساعة 09:15

ليبيا المستقبل: تجدد هجوم حجب الخدمة على مركز البيانات بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، والذي أدى إلى تذبذب خدمات المركز.

وأكدت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، الخميس، أن شركتي ليبيا للاتصالات والتقنية والاتصالات الدولية، يقومان بالتصدي لهذا الهجوم بالتعاون مع فريق الأمن السيبراني التابع لها، مشيرة إلى أن الخدمات بالمركز مستقرة نسبيًا رغم هذا الهجوم.

يذكر أن هذا الهجوم الذي يتعرض له مركز البيانات بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، متواصل منذ حوالي أسبوعين، بحسب ما أعلنت الشركة الليبية القابضة في الـ12 من شهر يوليو الجاري.

وكانت شركة “ليبيانا” للهاتف المحمولة قد تعرضت في 12 مايو الماضي، لمحاولات اختراق لبياناتها، من قبل مجموعة قرصنة إلكترونية “هكر” تسمى “القطط السوداء ـblack cats” التي أعلنت مسؤوليتها عنها.