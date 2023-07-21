النهر الصناعي في ليبيا يمد بنغازي بـ 200 ألف متر مكعب من المياه

أكدت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة “س.س / ت.ب” التابعة لإدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، أن المنظومة مدت مدينة بنغازي بنحو 200 ألف متر مكعب من المياه، بعد توقف إمدادها بالماء جراء تسرب المياه في خط أجدابيا.

وقالت الإدارة إن إدارة جهاز النهر الصناعي، بالتنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في سهل بنغازي، زودت بنغازي بنحو 200 ألف متر مكعب من المياه المتوافرة بخزان عمر المختار الكبير.

تسبب تسرب للمياه في المحطة «41»، الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، في غرق بعض المزارع، ودخول المياه بعض المنازل.

ولم يجر حصر لأي أضرار بشرية، بينما قدر هدر المياه الناتج من التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب. وعزى أسباب التسرب إلى الوصلات غير الشرعية، وسرقة صمامات الهواء.

وأوضح الناطق باسم الجهاز أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسرب، معلنا قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا مدة غير معلومة.