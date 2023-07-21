الوطن/متابعات

تم اختتام الاجتماع التخطيطي الرئيسي للمرحلة الثانية لتمرين الأمن البحري (SEABORDER-23 )، والذي تواصل على مدار يومي 18-19 يوليو 2023م، وذلك في إطار تنفيذ الأنشطة الليبية المبرمجة ضمن مخطط العمل متعدد الأطراف لسنة2023م لمبادرة (5+5) دفاع.

وشارك حضورياً في الاجتماع، ممثلي بحريات دول مبادرة (5 +5) دفاع لكل من (ليبيا – الجزائر – إيطاليا – تونس – مالطا – البرتغال – إسبانيا)، وعبر المنصة الافتراضية (فرنسا) وتعذر مشاركة (موريتانيا – المغرب).

وتم مناقشة جميع مراحل التمرين وعرض القوة لأصول الدول المشاركة، وتحديد الأهداف العملياتية، والمتطلبات اللازمة وسيناريو إجراء التمرين.

ويأتي هذا التمرين البحري تعزيزاً للعلاقات والتعاون المشترك البيني لقوات بحريات دول مبادرة (5+5) دفاع، لزيادة المعارف وتبادل الخبرات ولتطوير قدراتهم على العمليات البحرية، وبمشاركة جوية للمساهمة في مواجهة تحديات الأمن البحري المشتركة، وبما يخدم أمن غرب المتوسط واستقراره.