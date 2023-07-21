بوفايد: تغيير المشري أصبح ضرورة وطنية

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد أن الموقف الدولي من الحالة الليبية لم ولن يتغير من حكومة الوحدة المؤقتة قبل الانتخابات القادمة لارتكازها من خلال القائمة الرباعية على علاتها على ملتقى تونس جنيف.

وقال بوفايد في منشور له عبر “فيسبوك” إنه من غير المنطقي والمعقول أن يتم القبول بتجزئة آلية القائمة الرباعية أو تجاوزها من خلال أسس تخالف القواعد الدستورية والقانونية القائمة.

وأضاف: “الأهواء والتخبط سيدا الموقف، المنذر بتأزيم الأمور أكثر فأكثر ورجوح كفة العودة لدوامة العنف وسفك الدماء من جديد، ومن هنا فتغيير رئاسة مجلس الدولة أصبح ضرورة وطنية وديمقراطية ملحة”.