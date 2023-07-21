برازافيل .. انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الليبية

انطلقت أمس الخميس في العاصمة الكونغولية برازافيل، أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، بحضور رئيس جمهورية الكونغو، دنيس ساسو انغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، وتم بحث آخر التطورات والاستعدادات لعقد المؤتمر الجامع في ليبيا.

وأشاد النائب بالمحلس الرئاسي عبد الله اللافي في كلمته أمام الحضور بجهود الرئيس دنيس ساسو انغيسو، الذي يترأس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى لمتابعة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجامعة الدول العربية، والدول الداعمة لاستقرار ليبيا التي تسعى لنجاح هذا المشروع.

وأكد اللافي، أن المجلس الرئاسي تولى مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده لوضع تصور نظري للمشروع، بعقول وخبرات ليبية، لصياغة مشروع استراتيجي محدد الأهداف ملكيته خالصة للشعب الليبي.

كما استعرض النائب بالرئاسي، محطات العمل العديدة، حتى وصوله لهذه المحطة الهامة بانطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، والتي ستواصل عقد اجتماعاتها من ليبيا للإعداد للمؤتمر الجامع الذي سيشارك فيها أطياف الشعب الليبي.

وشهد الاجتماع حضور وزير خارجية الكونغو جان كلود، ومستشار رئيس الإتحاد الأفريقي، محمد الحسن اللباد، وبمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، عبر تطبيق زوم، وممثل عن جامعة الدول العربية وسفراء الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، والمشاركين من الليبيين الذين مثلوا مختلف المناطق والأطراف السياسية والاجتماعية.