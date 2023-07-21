الساعدي: مدة أعمال صيانة المحطة المتضررة في إجدابيا قد تستغرق أسبوعا

العنوان-بنغازي

أكد الناطق باسم جهاز النصر الصناعي، صلاح الساعدي، إن أعمال صيانة أنبوب خط النهر في المحطة “41+360” الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة إجدابيا قد تستمر لمدة لا تقل عن أسبوع.

وأشار الساعدي، في كلمة لها نشرها الجهاز، إلى العمل حاليا على حصر المياه المتسربة وسحبها، حتى تستطيع فرق الصيانة الدخول إلى المحطة، ودراسة العطل وإصلاحه. وأكد انقطاع المياه حاليا عن المناطق الممتدة من إجدابيا حتى بنغازي.

وكان انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين إجدابيا وبنغازي، أدى إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين في مدينة إجدابيا.