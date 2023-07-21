ليبيا.. وقوع اشتباكات مسلحة بمنطقة الفرناج في العاصمة طرابلس

شهدت منطقة الفرناج بالعاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات مسلحة وسماع لدوي إطلاق نار.

وأكد شهود عيان لوسائل إعلام ليبية، مرور رتل مسلح تابع لقوات الردع من طريق 11 يونيو باتجاه الفرناج كما تم ارجاع السيارات وعدم السماح بمرورها من المنطقة .

ووفقا لما أكده شهود العيان، فإن الاشتباكات اندلعت بالأسلحة الخفيفة بين ما يعرف بالشرطة القضائية و لواء 444 .

وأفاد شهود عيان أن رتل للقضائية و قوة الردع مر بجانب مركز شرطة الفرناج حيث قاموا برماية على سيارات لجهاز المخابرات.

وبين الحين والآخر، تشهد العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات مسلحة بين الميليشيات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، لفرض السيطرة.

وتعاني طرابلس من اضطرابات أمنية وانهيار لمنظومة الأمن في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة على مجريات الأمور، وتوليهم مناصب هامة ورفيعة في المنظومة الأمنية.

وتطال الاشتباكات في طرابلس، المناطق السكنية، حيث شهدت الأشهر الماضية العديد من الاشتباكات باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط الأسواق والبنايات، وراح ضحيتها عشرات المدنيين في غياب كامل للمسؤولين.