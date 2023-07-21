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“الشؤون الاجتماعية ” تسلم صكوك بدل الإيجار للاجئين والنازحين

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

سلمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المنتهية مندوبو أسر اللاجئين والنازحين من منطقتي مرزق والمناطق الشرقية  صكوك بدل الإيجار عن الأشهر الماضية من هذا العام، لتتم عملية تسليمها كل حسب منطقته.

وكان ملف بدل الإيجار من الملفات التي أنيط العمل بها إلى الوزارة، حيث قامت الوزارة بتنظيم قوائم الأسر ومراجعة القوائم وتصحيح الحسابات حتى تمت عملية الصرف بالشكل المطلوب وتجهيز الصكوك عند إحالة المبالغ المخصصة من وزارة المالية.

وتقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المنتهية بالشكر إلى كافة الجهات ذات العلاقة ببدل إيجار النازحين والمهجرين.

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الوطن الليبية

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