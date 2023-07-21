الصغير: “حماد” وضع الصديق الكبير في مأزق

رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، أن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد وضع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في مأزق، بتسميته ونائبه حارسين قضائيين على أموال النفط.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “تسمية الكبير ومرعي حارسين قضائيين من قبل حماد سيضع الكبير في مأزق”.

وأوضح أن أمام خيارين إما القبول بحكم المحكمة وتنفيذه وسيكون مرعي شريكه في كل تصرفاته، وهو الآن يتصرف بمفرده دون شريك، وسيكسب حماد وحكومته ليس فقط رقابة على المصروفات بل شراكة فيها”.

وأشار إلى أن الخيار الثاني يتمثل في رفض الكبير لحكم المحكمة، مردفا: “ستكون حينها خطوة إغلاق النفط مبررة سياسياً وقضائياً”.