| أردوغان يزور ليبيا ضمن جولة قد تشمل دولا بشمال أفريقيا

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2023/07/21 على الساعة 12:15

: أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أهمية تطوير العلاقات مع مصر لما له من أهمية في تعزي طاقة تركيا الاقتصادية.

وأعلن الرئيس التركي عن زيارته المرتقبة إلى ليبيا،قائلا: “سأقوم بزيارة إلى ليبيا وربما تكون جولة تشمل بعض دول شمال أفريقيا“

وتابع: “سنعزز تعاوننا مع دول الخليج عبر مشاريع ملموسة في الفترة المقبلة وآمل أن ينعكس ذلك على اقتصاد تركيا بشكل إيجابي بأقرب وقت”، مشيرا غلى انه “خلال زيارتنا إلى الخليج تم التوقيع على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران بتاريخ تركيا“

وحول لقاءه الأول المقرر مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعرب أردوغان عن أمنيته في أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية-الإسرائيلية، وفق وكالة الأناضول.