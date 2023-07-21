بعد حادث "هابي ميل".. تعويض مالي ضخم لطفلة من "ماكدونالدز"

انتزعت عائلة في ولاية فلوريدا حكما بتعويض مالي من “ماكدونالدز” بقيمة 800 ألف دولار، بعد تعرض ابنتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات لحرق من الدرجة الثانية إثر سقوط قطعة دجاج شديدة السخونة على فخذها.

وتعرضت أوليفيا كارابالو للحرق عام 2019، أثناء طلب والدتها وجبة طعام من إحدى نوافذ “ماكدونالدز”.

وحكمت المحكمة بتعويض عائلتها من قبل “ماكدونالدز” بمبلغ 800 ألف دولار، 400 ألف منها تعويضا عن الأضرار على مدى السنوات الماضية، و400 ألف أخرى تعويضا عن المستقبل.

كيف حصلت الحادثة

تبرير ماكدونالدز

وتوصل المحلفون إلى الحكم بالتعويض بعد المناقشة لمدة تقل عن ساعتين.

وللقضية أوجه تشابه مع حادثة منفصلة في نيو مكسيكو، عندما منحت هيئة محلفين تعويضات عقابية لستيلا ليبيك بقيمة 2.7 مليون دولار، حيث أحرقتها قهوة “ماكدونالدز” عام 1992.

وعانت ستيلا حروقا من الدرجة الثالثة، وقضت أكثر من أسبوع في المستشفى.