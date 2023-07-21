البركي: على تونس أن تكف فورًا عن إبعاد المهاجرين نحو ليبيا

طالبت الناشطة السياسية ريم البركي، بوقف الاتجار في البشر، وضرورة ابتعاد تونس عن المهاجرين ودفعهم نحو ليبيا.

وتساءلت البركي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ماذا يحدث بالضبط في القاطع الحدودي بين تونس وليبيا؟”.

وقالت البركي:” قبل أسبوعين، مطلع يوليو الجاري، حذرت من أن السلطات التونسية بدأت في ترحيل مهاجرين غير شرعيين نحو الحدود الليبية، كانوا قد دخلوا تونس عن طريق مالي والجزائر واستقروا في مدينة صفاقس (التي أصبحت شبه محتلة من المهاجرين الأفارقة)”.

وأضافت:” كما حذرت من مغبة هذا الأمر وطالبت السيدة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بفهم القضية جيدًا، لأن الأمر في غاية الخطورة ويهدد حياة المهاجرين والأمن القومي الليبي ومستقبل العلاقات الليبية التونسية”.

وتابعت:” لم أرصد أي جهود دبلوماسية أو سياسية في هذا الملف منذ مطلع يوليو، وبدأت أعداد المهاجرين غير الشرعيين في التزايد على القاطع الحدودي التونسي الليبي، حيث بدأت عمليات الترحيل بـ500 مهاجر واليوم نحن نتحدث عن الآلاف”.

واستطردت:” يبدو أن الموضوع بدأ يتفاقم، وتتجاوز درجات الحرارة في الصحراء 50 درجة مئوية،وما يحدث في حق المهاجرين غير إنساني، ولا نستطيع لوم الدولة الليبية، والأمر ليس مسؤلية تونس فقط”.

وأوضحت:” هناك صورة لأم وطفلها عثر عليهما حرس الحدود الليبي في المعبر الحدودي، بعد طردهما وترحيلهما من صفاقس قبل أسبوعين”.

واختتمت البركي، منشورها قائلة:” على تونس أن تكف فورًا عن إبعاد المهاجرين نحو ليبيا، ويجب أن يكون هناك تعاون دولي مكثف لدعم المهاجرين في الشريط الحدودي”، واصفة ما يحدث بأنه غير إنساني.