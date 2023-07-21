النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول عن واقعة غزو أملاك الدولة بطرابلس

تولى نائب النيابة ، بنيابة النظام العام ، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بحث الظروف الملابسة لواقعة غزو اثنين وعشرين هكتاراً من أملاك الدولة الليبية شرقي مدينة طرابلس؛ فأسفرت إجراءات التحقيق عن إثبات توجه سلوك الجاني نحو قطع أشجار العقار محل الجريمة ؛ وجرف تُرْبَتَهُ ؛ حتى تهَيأَله الاستيلاء عليه.

وأنبأَ البحث عن تقصير قائد مركز الشرطة في أداء واجب التبليغ ؛ وإمساكه دون سند قانوني عن مباشرة الإجراءات الأولية في مواجهة مرتكب الفعل ؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومضى في طلب مرتكب الفعل ؛ وغيره ممن أسهموا جنائياً في تمام الواقعة موضوع التحقيق .