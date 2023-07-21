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الشؤون الاجتماعية تصدر توجيهات عقب انفجار أنبوب للنهر الصناعي بأجدابيا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تتابع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني عن كثب الأضرار التي لحقت بمنازل وممتلكات المواطنين بمدينة اجدابيا عقب الفياضانات التي شهدتها المنطقة جراء انفجار أنبوب للنهر الصناعي مما تسبب في غمر مساحات واسعة من الأراضي بالمياه .

تم التواصل على الفور مع السيد رئيس فرع الشؤون الاجتماعية اجدابيا للوقوف على الأضرار الناتجة عن هذا الفيضان حيث وجهت الوزيرة الفرع إلى القيام بمايلزم في مثل هذه الظروف حيث قام رئيس الفرع والموظفون بتفقد المواقع المتضررة وباشروا في عمليات التقييم والحصر واعداد تقرير مفصل و احالته إلى معالي الوزيرة .

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