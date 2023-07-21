الحكومتان تشكلان لجنتي أزمة لمعالجة أضرار فيضان النهر الصناعي

شكلت الحكومتان (الوحدة والاستقرار) كل على حدى لجنتين للتعاطي مع الانفجار الذي حدث بخط النهر الصناعي شمال مدينة اجدابيا فجر الخميس، والذي تسبب في فيضان اجتاح شارع 17 في إحدى القرى بين اجدابيا والزويتينة.

وقامت حكومة الاستقرار “الليبية” المكلفة من البرلمان، بتشكيل لجنه أزمة بمدينه اجدابيا، وعقد رئيسها أسامة حماد، اجتماعا في بلديه اجدابيا، من أجل حلحله العراقيل لصيانة الخط المنهار.

وضم الاجتماع وزير الموارد المائية، وعميد بلدية اجدابيا، وجهاز النهر الصناعي، وشركة المياه والصرف الصحي وإدارة المشروعات، ومديرية امن اجدابيا وجهاز الدعم المركزي.

ومن جانبه أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي، وجهاز النهر الصناعي، بصيانة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين اجدابيا و بنغازي، الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين.