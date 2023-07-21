أردوغان: سأعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأزور ليبيا قريباً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أواخر يوليو/ تموز الجاري)، وسيزور ليبيا قريباً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص التركية.

وقال أردوغان “سنعقد لقاءنا الأول مع نتنياهو وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية”.

وأضاف أنّ “تطوير علاقاتنا مع مصر سيعزز من طاقاتنا الاقتصادية، وسأقوم بزيارة إلى ليبيا وربما تكون جولة تشمل بعض دول شمال أفريقيا”.

ولفت أردوغان إلى أنّه لمس من قادة دول الخليج التي زارها ترحيباً بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء أخيراً.

وقال “في لقاءاتي الخاصة مع القادة خلال زيارتي لدول الخليج، لمست أن الخطوة التي اتخذناها بشأن مصر (رفع العلاقات الدبلوماسية) جعلتهم سعداء حقاً. وجميعهم شكرونا (بشأن الخطوة)”.

وبيّن أن الوزراء ورجال الأعمال يطورون العلاقات مع مصر، مؤكداً أن علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية.

وأوائل يوليو/ تموز الجاري، أعلنت تركيا ومصر، في بيان مشترك، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح أنقرة صالح موطلو شن سفيراً لها لدى القاهرة، وترشيح مصر عمرو الحمامي سفيراً لها في أنقرة. ولاقت تلك الخطوة ترحيباً عربياً واسعاً.

(الأناضول)