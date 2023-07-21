شركة الخليج العربي: السيطرة على تسريبين نفطيين بحقل البيضاء

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، عن سيطرتها على تسريبين بخط التدفق قطر (10) بوصة الرابط بين محطة الكتلة ومحطة الضخ الرئيسية بحقل البيضاء النفطي.

جاء ذلك تنفيذا للتعليمات المباشرة والمستمرة من محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، وفقا لبيان الشركة.

وأكدت الشركة، أنها سخرت كافة الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة والمتاحة للسيطرة ومعالجة أي حادثة قد تقع في الحقول والمواقع النفطية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط خاصة حوادث التسرب في خطوط الإنتاج النفطي المختلفة.

واوضحت الشركة، في بيانها:” ورد صباح اليوم الخميس، بلاغ إلى مشرف وحدة السلامة والإطفاء ومشرف الأمن الصناعي بحقل البيضاء النفطي من قبل منسقة الصيانة ومنسقة العمليات بوقوع تسريبين بخط التدفق قطر (10) بوصة الرابط بين محطة الكتلة ومحطة الضخ الرئيسية بحقل البيضاء النفطي” .

وتابع البيان:” على الفور خرجت طواقم الإطفاء لاتخاذ كافة إجراءات السلامة وتأمين الموقع للعمل على إصلاح هذا التسرب بعزل منطقة الحادثة بحضور ومتابعة مراقب الحقل ومنسق الصيانة ومشرف السلامة ومشرف العمليات و مشرف الشؤون الفنية”.

واستطرد البيان:” بعد عدة ساعات من العمل المتواصل وبكل مهنية وحرفية تمكن فريق صيانة الأنابيب من إصلاح التسريبات وتم إعادة فتح الصمامات من قبل منسقة العمليات وإرجاع الخط للعمل والتأكد من عدم وجود أي تسرب للاستمرار في عملية الضخ للحفاظ على معدلات الإنتاج”.