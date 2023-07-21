فضيل الأمين: ليبيا بحاجة لحكومة موحدة تمضي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

دعا فضيل الأمين المرشح الرئاسي إلى نبذ الفرقة والمضي نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا.

كتب قائلًا على تويتر “كليبيين يجب أن نرحب بكل خطوة أو عمل أو نشاط من شأنه أن يقرّب الليبيين لبعضهم البعض سواء كانت خطوات سياسية أو اجتماعية. ويجب أن نعي جيداً مع كل ذلك أن وحدة ليبيا في شكل حكومة واحدة وطنية ذات شرعية ليبية وطنية واعتراف دولي هي السبيل نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي ونحو انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة يقول فيها الشعب الليبي كلمته بعد حرمانه من حقه هذا لأكثر من 8 سنوات. حكومة واحدة لدولة واحدة تمثل كل الاطراف الليبية وتُشركها دون استبعاد أو استثناء أو استعداء. ليبيا للجميع وتنهض بالجميع”.