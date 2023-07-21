ضبط مصريين يعملون بمحال بيع الدواجن والخضروات

تمكن قسم التمركزات الأمنية بمديرية امن توكرة من ضبط شخصين من الهجرة الغير شرعية لايحملون شهادات صحية و يعملون في محال لبيع الدواجن والخضروات .

قال رئيس قسم التمركزات الأمنية بمديرية أمن توكرة المقدم “طه حسين” أن بعد ورود بلاغ يفيد بوجود شخصين من العمالة الوافدة من الجنسية المصرية لا يحملون أي أوراق ثبوتية ولاتوجد لديهم بطاقة حصر أو شهادات صحية و للأسف أحدهم يعمل في محل لبيع الدواجن، والآخر يعمل في محل لبيع الخضروات، وعلى الفور تم إخراج دوريات أمنية و ضبطهم و إحضارهم لمقر القسم .

وأضاف أنه بعد إحضارهم تم فتح محضر استدلال معهم حيث تبين أنهم من الهجرة الغير شرعية و أنهم دخلوا إلى الأراضي الليبية بطرق غير نظامية ولايحملون أي جوزات سفر أو اثباتات شخصية أو أي إجراءات صحية، وبعد اتمام الإجراءات الأمنية الأولية تمت إحالتهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .