القبض على 4 مصريين متورطين بواقعة سرقة في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة عن تمكن “مركز شرطة سيدي خليفة” من القبض على اربعة أشخاص من الجنسية المصرية قاموا بسرقة مبلغ وقدره 23.000 ألف دينار من أحد العمالة الوافدة مقيم معهم بنفس السكن.

إستجابةً لشكوى أحد العمالة الوافدة محل سكنه منطقة سيدي خليفة ضد مجهول قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 23.000 ألف دينار ليبي منه وأفاد ايضا انه كان بصدد إرسال هذا المبلغ لذويه بجمهورية مصر الشقيقة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد ربيع الورفلي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المتورطين في عملية السرقة وتم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة .

وتم الاستدلال مع كل من في المكان وأسفرت جهود التحريات عن التوصل إلى تحديد هوية الفاعلين وهم أربعة أشخاص تدور حولهم الشُبهات وبشهادة أكثر من شخص انهم من قامو بسرقة المبلغ المالي الخاص بالشاكي وتم ضبطهم والإنتقال بهم إلى المركز .

وتم الإستدلال معهم فيما هوا منسوب إليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة السرقة.