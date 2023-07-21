رئيس نقابة الخبازين يرجح ارتفاع أسعار الخبز

ليبيا – رجح رئيس نقابة الخبازين بوخريص محمد،ارتفاع أسعار رغيف الخبز بسبب ارتفاع أسعار الدقيق بعد نفاد مخزون الحبوب الحالي في المطاحن بسبب إيقاف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

محمد وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أكد أنه لن تزيد أسعار الخبز حالياً لأن مخزون الحبوب لم ينفد من المطاحن بعد.

وطالب الجهات المعنية الاجتماع مع المطاحن ومعرفة مخزونها من الحبوب لضمان عدم زيادتها للأسعار قبل نفاده.

كما طالب بتفعيل ديوان الحبوب الذي من مهامه توفير المخزون الاستراتيجي من القمح.

محمد أشار إلى أن ليبيا تستورد 43‎%‎ من قمحها من أوكرانيا، بحسب مصادر،داعيا الدولة تعديد المصادر وتنويعها حتى لا يتأثر السوق الليبي.