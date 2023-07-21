باتيلي: أدعو الليبيين إلى الانخراط بحزم في مبادرة المصالحة الوطنية وتضميد الجراح

الوطن| رصد

قال المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي، خلال جلسة افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، إن الأمم المتحدة تؤيد جميع مبادرات المصالحة الوطنية.

وأضاف باتيلي، أن الأمم المتحدة ستقدم دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار الدائم وإعادة إعمار ليبيا.

وتابع المهمة صعبة وتحتاج الكثير من الصبر، مشيراً إلى أنه يثق بالاتحاد الافريقي القوي بالخبرات في مجال المصالحة والذي سيكون قادراًعلى تزويد ليبيا بالوسائل المنهجية اللازمة.

ودعا باتيلي إلى الانخراط بحزم في مبادرة الخلاص الوطني وعلى الليبيين جميعاً تضميد الجراح الجسدية والمعنوية.

وحث على تنظيم انتخابات شفافة وشاملة لإعادة توحيد ليبيا.