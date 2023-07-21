اوحيدة يوجه رسالة للسياسيين ومتصدري المشهد في ليبيا

ليبيا – وجه عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة رسالة إلى متصدري المشهد في ليبيا.

اوحيدة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” أيها الشيوخ أو المشايخ أيها السياسيون وعباد الكراسي متصدري المشهد مدمني دائرة الضوء ..السلطة أو القيادة أو المشيخة عندما توهمك نفسك الأمارة بالسوء أنها ليست لغيرك ولا يليق بها سواك،فأعلم أنك رأس فتنة إن لم تفارقها بالتي هي أحسن، وتترك الخلق للخالق بل وتعتذر لهم،وتدعوا الله أن يوفقهم لاختيار من هو أفضل منك،وتخلد للراحة وتستعين بما تبقى لك من عمر على طاعة الله بعيد عن آثام (الكولصة) أذكركم ونفسي المقصرة بذلك، خطرها الفتنة اسأل الله أن يهدي الجميع”.

وأضاف:” القذافي رحمة الله عليه بما له وما عليه، يوم دارت عليه الدائرة واطلت الفتنة برأسها، لو أنه قال لليبيين سامحوني استودعتكم وبلادكم الله الذي لاتضيع ودائعه، أختاروا النظام والسلطة التي تناسبكم فأنا ذاهب لحال سبيلي،لظهر بطل حقيقي في عيون الليبيين رغم كل ماحدث طوال أربعون سنة من حكمه،ولتجنبت ليبيا الكثير من التيه والضياع الذي نعيشه اليوم”.