ليبيا.. النيابة تفتح تحقيقا حول أسباب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا

قالت النيابة العامة في ليبيا، إن سلطة التحقيق بدأت في تقصي سبب حادثة تلف أحد أنابيب منظومة مشروع النهر الصناعي، المصممة لغرض نقل المياه إلى مدينة إجدابيا.

ومن جانبه قال مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على “فيسبوك”، إن رئيس نيابة إجدابيا الابتدائية باشر إجراءات التحقيق في واقعة غرق بعض أحياء المدينة؛ نتيجة ارتفاع منسوب المياه المتدفقة من مسار النهر؛ دون ظهور أسباب متقدمة على الحدث.

وأوضح أن ممثل النيابة انتقل إلى محل الواقعة، لمناظرة الآثار المترتبة، ثم شرع في تسجيل الأضرار المادية، واتخذ الإجراءات الممهدة لاستجلاء الأسباب والعوامل المؤدية إلى الواقعة، حتى تتحدد المسؤولية بمساعدة أهل الاختصاص.

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أعلن في وقت سابق أمس الخميس، حدوث إخفاق بأحد الأنابيب عند المحطة «40» بين أجدابيا والزويتينة، ما تسبب في غرق بعض المزارع ودخول المياه عدة منازل، وهدر 500 ألف متر مكعب.