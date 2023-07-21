الطرمال: ساعون لفتح آفاق تبادل معرفي مع الدول العربية بمجال الأسرة والطفل

ليبيا- تفقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال دار الأيتام في مصراتة برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير صندوق التضامن في المدينة.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية اطلعت عليه صحيفة المرصد أعربت الطرمال عن تقديرها لجهود القائمين على رعاية احتياجات نزلاء الدار من الأطفال بمختلف الأعمار وما تتمتع به من مقومات وإمكانيات لرعاية النزلاء.

ونقل البيان عن الطرمال تأكيدها أن الوزارة بصدد دراسة آلية للتعاون المشترك وفتح آفاق التبادل المعرفي والخبرات بين ليبيا والدول العربية في مجال الأسرة والطفل مبينة عزمها التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ برامج لتطوير مراكز نموذجية تسهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء.