البحث الجنائي يعلن ضبط أحد أكبر تجار المخدرات في اجدابيا

الوطن| رصد

أعلن جهاز البحث الجنائي مكتب التحري والقبض، يوم أمس، القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في مدينة أجدابيا، وبحوزته كمية كبيرة من الممنوعات.

جاء ذلك بعد تلقي مكتب التحري والقبض في جهاز البحث الجنائي معلومات من مصادر موثوقة تفيد بوجود شخص يتاجر في الممنوعات في منطقة حي 7 أكتوبر بمدينة إجدابيا.

وأسفرت التحريات عن دقة المعلومات، فجرى تحديد مكان وجوده والأماكن التي يتردد عليها، ونصب كمين أفضى لضبطه عند المدخل الشرقي لمدينة أجدابيا.

وأضاف الجهاز، أن المتهم ضبط متلبسا على متن سيارة نوع هيونداي ألنترا، داخلها 108 قطع كبيرة من المواد المخدرة، وجرى تقديرهابنحو 27 كيلو غراما، لافتا إلى إحالة المتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة، لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية حياله.