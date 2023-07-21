شلوف لـ”الدبيبة والمنقوش”: الوقت مناسب لطلب مساعدات أوروبية عن المهاجرين

قال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور الهادي شلوف، إن الفرصة الآن مواتية لليبيا لإبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير الشرعية على غرار الاتفاقية الموقعة بين تونس والتكتل.

وأضاف شلوف في رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أن الاتحاد الاوروبي قام بإجراء اتفاقيات مع تونس بخصوص الهجرة غير الشرعية مما معه سوف يساعد تونس اقتصاديا وتقنيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه الىن لإجراء اتفاقيات مع مصر والمغرب بنفس الاتفاقيات مع تونس.

وتابع: “وحيث أن ليبيا ضحية للهجرة غير الشرعية اعتقد أنها فرصة لليبيا بإجراء اتفاقية مماثلة مع الاتحاد الأوروبي تسمح لليبيا بتلقي مساعدات اقتصادية كبيرة وسوف تساعد في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية على حساب ونفقة الاتحاد الأوروبي”.

وأردف شلوف: “اعتقد أنها فرصة ثمينة للدولة الليبية وبصفتي أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية أرى أن ليبيا يمكنها أن تستفيد من هذه الاتفاقية على المدى القريب وعلى المدى البعيد وخصوصا نحن سوف نواجه مشاكل لا تحصى ولا تعد مع المهاجرين عاجلا أم أجلا”.