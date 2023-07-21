حماد يعلن مباشرة غرفة الطوارئ المشكّلة بخصوص خط النهر الصناعي بين أجدابيا والزوينية لعملها

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أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الجمعة أن غرفة الطوارئ المشكّلة بخصوص خط النهر الصناعي بين مدينتي أجدابيا والزوينية باشرت عملها.

وأكد حماد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن الغرفة باشرت العمل على مواجهة وحل المشكلة وسحب المياه التي غمرت المنطقة.

وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن هذه الأعمال من أجل عودة ضخ المياه إلى مستوياتها السابقة في أسرع وقت.

وكان مهندسي جهاز النهر الصناعي، أطلعوا أمس الخميس رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد على أسباب انفجار خطوط النهر الصناعي بين أجدابيا والزويتينة.

وأكد المهندسين خلال الزيارة بأن الانفجار نتج بسبب الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء التي تعد أعمال مجرمة قانونا وغير مسؤولة.

وأوضح مسؤولي الجهاز أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسرب الذي تسبب في إهدار 500 ألف متر مكعب من المياه، وانقطاع المياه على المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا.

وتفقد حماد خلال الزيارة رفقة وزير الموارد المائية محمد دومة أوضاع المواطنين المتضررين في المنطقة الممتدة بين أجدابيا والزويتينة جراء انفجار أحد خطوط النهر الصناعي بالمنطقة.