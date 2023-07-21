القيب لـ المعيدين: جهودي فشلت في الحصول على مرتباتكم تحولوا إلى موظفين

ليبيا- نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال أخبارا متداولة بشأن تعدي غير قانوني على مستحقات عام مالي كامل لمرتبات المعيدين.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد تطرق لما ورد في القرار 554 القاضي بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 حيث تم اللجوء لجزء من هذه المستحقات بشكل مؤقت لتغطية مصروفات هامة أخري وعاجلة للحكومة والجهات التابعة لها.

ووفقا للبيان أقر الوزير عمران القيب بفشل جهوده في رفع معاناة هذه الشريحة مع إبداء الاعتذار للمعيدين بسبب عدم تسوية أوضاعهم المالية منذ قرابة العام لإخفاق وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال في تنفيذ القرار خلال هذا الشهر وأغسطس المقبل ما يحتم تغيير صفتهم الوظيفية لموظفين لحل هذه الإشكالية.