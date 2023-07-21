بعد حادثة تدنيس المصحف بستوكهولم..”المنقوش” تدين اقتحام السفارة السويدية في العراق

الوطن| رصد

قالت وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، في بيان للوزارة، ندين اقتحام السفارة السويدية في بغداد على خلفية إقدام أحدالمتطرفين بتدنيس المصحف أمام سفارة العراق بستوكهولم.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المنتهية بدولة ليبيا، تُجدد رفضها القاطع لاستمرار سماح السلطاتالسويدية لمتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف.

وتابع البيان أن إقدام أحد المتطرفين على إهانة وتدنيس نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، يُمثل جريمة كراهية واستهداف مسيء ومتعمد لمشاعر المسلمين

وبين البيان أن حماية السلطات السويدية لمثل هذه الأفعال غير مقبول ويتنافى مع قيم الحوار وإحترام المقدسات والثقافات.

ودعا البيان المجتمع الدولي، للتصدي والوقوف بحزم ضد هذه الأفعال المشينة، وأن نقف موحدين في مواجهة تنامي التيارات المتطرفة التي تهدد التعايش السلمي بين الشعوب.

وأدان اقتحام السفارة السويدية في بغداد ومايمثله ذلك من انتهاك للأعراف الدبلوماسية الدولية

هذا ودعا البيان إلى ضبط النفس والتحلي باخلاق ديننا الحنيف في حماية السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين.