خارجية المنقوش: اقتحام السفارة السويدية بالعراق انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية

رغم إهانة وتدنيس نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية بالسويد، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة نجلاء المنقوش، إدانتها لاقتحام السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد.

كما جددت وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، رفضها القاطع لاستمرار سماح السلطات السويدية لمتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف، ولكنها اعتبرت الاقتحام السفارة السويدية، انتهاكا للأعراف الدبلوماسية الدولية.

ودعت خارجية المنقوش، إلى ضبط النفس والتحلي بأخلاق ديننا الحنيف في حماية السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين.

وقالت خارجية المنقوش:” إن إقدام أحد المتطرفين على إهانة وتدنيس نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية بستوكهولم، يمثل جريمة كراهية واستهداف مسيء لمشاعر المسلمين حول العالم”.

وأكدت إن حماية السلطات السويدية لمثل هذه الأفعال غير مقبول ويتنافى مع قيم الحوار واحترام المقدسات والثقافات، وفقا لبيانها الصادر.

كما دعت حكومة الوحدة الوطنية، المجتمع الدولي للتصدي والوقوف بحزم ضد هذه هذ الأفعال المشينة، وأن نقف موحدين في مواجهة تنامي التيارات المتطرفة التي تهدد التعايش السلمي بين الشعوب والثقافات وتماسك المجتمعات، على حد تعبير خارجية المنقوش.