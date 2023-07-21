جهاز النهر: فرق التشغيل والصيانة تعمل الآن بشكل متواصل لإصلاح خط نقل المياه أجدابيا – بنغازي

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أكد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي المكلف أحمد الديب، أن فرق التشغيل والصيانة تعمل الآن بشكل متواصل لإصلاح خط نقل المياه أجدابيا – بنغازي.

وأضاف الديب في تصريحات نقلتها منصة حكومتنا، أن إدارة الجهاز شكّلت غرفة طوارئ منذ لحظة حدوث الانفجار بالخط، وعملت على تقليل ضخ المياه من حقول الآبار بالسرير وتازربو، وشفط وتصريف المياه من الخط، للوصول إلى مكان الانفجار بالأنبوب.

وأشار رئيس اللجنة الإدارية إلى أنه تم إرسال شاحنات لنقل أنابيب من مصنع السرير إلى مكان التسريب بأجدابيا لاستبدال الأنبوب المتضرر.

وأوضح الديب أنه جرى تغذية بنغازي عن طريق خزان عمر المختار الكبير، بتدفق 200 ألف متر مكعب، مؤكدا أن المياه تنساب الآن في الشبكة الداخلية للمدينة.