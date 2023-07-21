شقيق الحاجة برنية: يجب تدخل أمير مكة لفتح الكاميرات والمساعدة في البحث عن الحاجة “برنية”

ليبيا – قال حسن الثابت شقيق الحاجة “برنية الثابت” إنه بعد تدخل رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تم تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة السعودية وتم تسفير شخصين وهما ابن الحاجة وابن اخوها من مطار امعيتيقة لمتابعة اجراءات البحث عنها.

الثابت أضاف خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد “تواصلنا معهم عن طريق القنصل ولكن قالوا إن الكاميرات في الحرم تفتح بأمر من وزير الداخلية لكن الأسبوع الماضي مدير أمن الحرم المكي فتحوا كاميرا واحدة التي وصلت من الدور الـ 20 للسلم الذي يدخل للحرم المكي وهنا توقفت الكاميرا ولم يعطونا أي معلومات أخرى. ومرات نقول إنها لم تدخل الحرم أو للكعبة الشريفة”.

وأكد على الحاجة لفتح الكاميرات للمساعدة في البحث عنها ويجب تدخل أمير منطقة مكة في الموضوع للكشف لأولادها الذين ينتظرون منذ 37 يوم بحرقة وألم وضيق وليطمئنوا أنها ممكن موجودة في الحرم أو استلمتها عائلة.