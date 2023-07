أردوغان: سأزور ليبيا قريبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتزم زيارة ليبيا خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح أردوغان خلال كلمة له أمام الصحفيين خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات أن زيارة ليبيا ربما ستكون من ضمن جولة ستشمل بعض دول شمال أفريقيا.

وتابع أردوغان أنّ تطوير علاقات بلاده مع مصر ستعزز من طاقاتها الاقتصادية، حسب مانشرته وكالة “الأناضول” التركية.

وكانت أنقرة أعلنت في وقت سابق عن رغبتها في العمل مع مصر وأطراف أخرى من أجل إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا.

يذكر أن وزارتي الخارجية المصرية والتركية أعلنتا مطلع الشهر الجاري، رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتعيين سفيرين لأول مرة منذ 10 سنوات.

المصدر: وكالة “الأناضول” التركية

