ليبيا تجدد رفضها لسماح سلطات السويد بتدنيس المصحف الشريف

جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية رفض ليبيا القاطع لاستمرار سماح السلطات السويدية لمتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن إقدام أحد المتطرفين على إهانة وتدنيس نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، يمثل جريمة كراهية واستهداف مسيء ومتعمد لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأضافت أن حماية السلطات السويدية لمثل هذه الأفعال غير مقبول ويتنافى مع قيم الحوار واحترام المقدسات والثقافات.

ودعت المجتمع الدولي التصدي والوقوف بحزم ضد هذه الأفعال المشينة، والاتحاد في مواجهة تنامي التيارات المتطرفة التي تهدد التعايش السلمي بين الشعوب والثقافات وتماسك المجتمعات.

كما أعربت عن إدانة حكومة الوحدة اقتحام السفارة السويدية في بغداد، وما يمثله ذلك من انتهاك للأعراف الدبلوماسية الدولية داعية إلى ضبط النفس والتحلي بأخلاق ديننا الحنيف في حماية السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين.

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