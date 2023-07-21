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“حماد” يتابع أعمال صيانة الخط المنهار باجدابيا ويصدر تعليماته بالكشف عن ملابسات الحادثة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

تابع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الجمعة، أعمال الصيانة واصلاح الاعطال في خط النهر الصناعي بعد التسرب الذي حصل في اجدابيا، بالإضافة إلى استمرار عمليات سحب المياه من المنطقة المتضررة.

وأصدر حماد تعليماته بضرورة الكشف عن ملابسات الحادثة، وأسباب حدوث الانفجار والتعاون مع التحقيقات الجارية من النيابة العامة ومكتب النائب العام وضرورة تعاون جميع الجهات مع التحقيقات الجارية.

كما عبر عن ثقته في قدرة الجهات المعنية عبر تظافر الجهود من اجل مواجهة الازمة الراهنة وتسخير كافة امكانيات الحكومة لحل الازمة مؤكدا تواجده بشكل مستمر على الارض حتى عودة ضخ المياه بمستوياتها السابقة.

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الوطن الليبية

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