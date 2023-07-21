تربل: مشروع الكرامة والنظام الجماهيري وجهان لعملة واحدة

ليبيا – اعتبر محامي رابطة ما يعرف بـ”ضحايا أبو سليم ” فتحي تربل، أن ما وصفهم بـ “مشروع الكرامة” ومشروع “النظام الجماهيري” هما وجهان لعملة واحدة وإن اختلف قياداتهم في فترات تاريخية معينة وما يجمعهم أنهما يشكلان فكرة ترسيخ وتأكيد فكرة النظام الفردي وإن ادعى الأول “النظام الجماهيري” بأنه يريد اشراك الشعب وإتاحة فرصة أكبر للجماهير للمشاركة في صناعة القرار.

تربل إدعى خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا لأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن: “هذا تبين وبعد زمن طويل أنه من المسرحيات التي لم تكن إلا كذباً والذي يحرك المشهد كان معمر القذافي لذلك أتصور اليوم يه الصورة الثانية المستنسخة للنظام الجديد وما يقوله حفتر وهذا لم يعود سراً المتابع لصفحات التواصل الاجتماعي وحديث الناس في المنطقة الغربية عندما يرون تمدد أبناء حفتر وهيمنتهم على المؤسسات الاقتصادية وعلى الأراضي والمشاريع واعتقالهم لكل من ينتقد سلوكياتهم”.

وزعم أن المنطقة الشرقية أصبحت مأوى للكثير من الهاربين من العدالة والأمر الذي لا يستساغ ما حصل في مجازر ترهونة ما يعتبر دليل لعدم وجود نية لإقامة نظام عادل تسوده العدالة والحقوق وتقام به الحريات، مشيراً إلى أن مشروع مكافحة الارهاب والقضاء على المليشيات جاء بإرهاب أشد ومليشيات أكثر فتكاً تخنق الليبيين وتصادر حقهم في الكلام والتعبير ولم تترك مجالاً إلا ودخلت فيه لذلك من غير المستغرب أن يمتد “الظلم والطغيان والانتهاكات” لعناصر النظام السابق حسب قوله.

وأكد على أن المشروعان يتماهيان في معظم الأهداف ويختلفان عندما تتقاطع المصالح لكن الأساس هو امتداد لشيء آخر، مضيفاً :”موضوع انهما متمسكان أن يكون هناك مؤسسة عسكرية لا أتصور أن أي تيار بما فيهم التيارات المناوئة لهم، أن تكون هناك دولة بدون جيش لكن الخلاف في ماهية الجيش ومهامه. في حديث أن برقة أول من استضافت المهاجرين لنتحدث أن هؤلاء لم يكونوا مهجرين بل حكام البلاد وكانوا مسؤولين عن جرائم كثيرة في البلاد لم يستطع الشعب أن يسألهم ويأتي بهم للمحاكم! ووصفهم أنهم مهجرين فيه تجني على صفة التهجير”.

كما استطرد خلال حديثة: “الدبيبة وغيره على الأقل اضطر أن يعلن تأييده لفبراير خوفاً أو قناعة لا اعلم، الكثر من النظام السابق أعلنوا انشقاقهم وانضموا لفبراير! الدبيبة عندما سلم بوعجيلة كان هناك لقاء متلفز له قال إنه لا يمكن لي ولن أجد لنفسي عذر أن ابرر لنظام كان يمارس القتل، هو وصل مرحلة وتحرر من العبودية التي لا زال يعيشها الكثير من أنصار النظام السابق، غير مقبول من أي شخص عاش فترة النظام الأسبق ومسؤول إعلامي سياسي أو اقتصادي يأتي وينظر على فبراير وأنها ارتكبت جرائم ويجب الا يسمع له ولا يمكن حتى يعلن تبرئه من الماضي وجرائمه”.

وتابع: “من يقول إن الليبيين في المنطقة الشرقية أو بنغازي اجتمعوا على شخص لأنهم رأوا أن الدولة انهارت، الدولة اصلاً لم تكن منهارة بل هناك فعل فاعل ودبرت المؤامرات لصناعة الحدث التي تورطت فيه ليبيا، ووصلوا لما وصلوا له وما حدث وعلى اساسة قامت الكرامة، وحدثت بعد الكرامة عشرات المرات لإقفال النفط واغتيالات ولم يتحرك جموع برقة ودل هذا على ان المسألة صناعة مخابراتية ولم تمثل بنغازي المختطفة أكثر من ثلثيها مهجر والآخر مخطوف والثلث الآخر لا يستطيع أن يحرك لسانه”.

وفي الختام لفت إلى أن المشروع في بنغازي اليوم يمثل أصحاب المصالح والمتورطين في الدماء.